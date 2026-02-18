Am Mittwoch ist es in der Region Stuttgart zu S-Bahn-Chaos gekommen. Aufgrund zweier Signalstörungen und einer Weichenstörung kam es zu Verspätungen auf mehreren Linien.

Update von 13.15 Uhr: Nun können auch Fahrgäste aus dem Kreis Ludwigsburg aufatmen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist die Signalstörung auf der Strecke zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg behoben. Es könne jedoch noch vorübergehend zu „einzelnen Fahrplanabweichungen“ bei den Linien S4 und S5 kommen. Fahrgäste werden daher gebeten, ihre Verbindung online zu prüfen.

Wie viele S-Bahnen sind verspätet? Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Update von 12.25 Uhr: Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist die Weichenstörung am Bahnhof in Plochingen behoben. Die Linie S1 könne ab sofort wieder regulär fahren. Es könne jedoch noch zu „einzelnen Fahrplanabweichungen“ kommen. Fahrgäste werden daher gebeten, ihre Verbindung online zu prüfen.

Auch der betroffene Regionalverkehr (RE6, MEX12 und MEX18) verkehrt wieder regulär.

Update von 11.05 Uhr: Die Reparaturarbeiten an der defekten Weiche am Bahnhof Plochingen dauern an. Das teilt die S-Bahn Stuttgart soeben auf X mit. Infolge der Störung fahre die S1 zwischen Esslingen und Kirchheim nur im 30-Minuten-Takt. Zudem fahre die S1 von Plochingen nach Esslingen von anderen Abfahrtsgleisen. Die Gegenrichtung halte demnach regulär.

Betroffen ist laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) auch der Regionalverkehr. Im Detail: die Linien RE6, MEX12 und MEX18.

Update von 8.45 Uhr: Die Signalstörung auf der Strecke zwischen Endersbach und Waiblingen am Mittwochmorgen ist behoben. Wie die S-Bahn Stuttgart mitteilt, kann es auf der Linie S2 dennoch vorübergehend zu einzelnen Fahrplanabweichungen kommen. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindung vorab online zu prüfen.

Erstmeldung von 7.46 Uhr: In der Region Stuttgart müssen Bahnfahrende am Mittwochmorgen mit Einschränkungen rechnen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, kommt es derzeit zu Signalstörungen im Landkreis Ludwigsburg sowie im Rems-Murr-Kreis – und infolgedessen zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen. Im Landkreis Esslingen fahren die Bahnen aufgrund einer Weichenstörung ebenfalls verspätet oder fallen aus.

Betroffen von der Signalstörung ist im Moment die Strecke zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg. Auf den Linien S4 und S5 kommt es zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen. Auch zwischen Endersbach und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) besteht aktuell eine Signalstörung, es kommt auf der Linie S2 laut der S-Bahn Stuttgart zu möglichen Zugausfällen und Verspätungen.

Im Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) besteht derzeit eine Weichenstörung. Auf der Linie S1 kommt es zu Verspätungen, Zugausfällen und möglichen Haltausfällen auf der Strecke zwischen Esslingen und Plockingen. Betroffen ist laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) auch der Regionalverkehr. Im Detail: die Linien RE6, MEX12 und MEX18.