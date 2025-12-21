Vor Weihnachten sind die Züge voll, der Verkehr läuft laut Bahn stabil. Ein Problem gab es aber auch. Wie der Konzern reagierte und was Reisende jetzt beachten sollten.
21.12.2025 - 16:50 Uhr
Berlin - Das erste Wochenende des Weihnachtsreiseverkehrs ist nach Einschätzung der Deutschen Bahn größtenteils reibungslos verlaufen. "In den Zügen und an den Bahnhöfen kam es erwartungsgemäß zu einem etwas erhöhten Reiseaufkommen", sagte ein Bahnsprecher in Berlin auf Anfrage. "Der Verkehr lief weitestgehend stabil, auch dank eines hohen Sitzplatzangebots und vielen pünktlich zum Fahrplanwechsel fertiggestellten Bauprojekten."