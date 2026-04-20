Kriegsspiele im Südchinesischen Meer: Die Philippinen und die USA starten wieder umfangreiche Militärübungen – ganz in der Nähe umstrittener Gebiete. Erstmals beteiligt sich auch Japan aktiv.
20.04.2026 - 07:11 Uhr
Manila - Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Südchinesischen Meer haben die Philippinen und die USA eines der größten gemeinsamen Militärmanöver ihrer Geschichte gestartet. An den 19-tägigen Übungen "Balikatan" beteiligen sich mehr als 17.000 Soldaten aus sieben Ländern, die zu Land, zu Wasser und in der Luft trainieren.