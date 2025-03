Landtagswahlkampf CDU-Chef Hagel will Kretschmann beerben: „Ich hab da Bock drauf!“

Für die CDU soll Manuel Hagel als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ziehen. Er tritt gegen den designierten Grünen-Kandidaten Cem Özdemir an.