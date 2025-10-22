Ein Schimpfwort als Sommerhit 2025: Warum Ballermann-Fans in dieser Saison ausgerechnet auf Rumbombes Song "Hurensohn" abfahren. Was der Künstler über Kritiker und Kritik denkt. Und woher diese üble Beleidigung eigentlich stammt.
22.10.2025 - 09:48 Uhr
Am Donnerstag (23. Oktober) startet am Ballermann auf Mallorca das letzte große Partywochenende der Saison. Dabei darf ein Song auf den Straßen und in den Sauftempeln der Playa nicht fehlen: „Hurensohn“ von Sänger Rumbombe (35) ist für viele der Mallorca-Hit des Jahres. Im Mai landete er auf Platz 31 der deutschen Single-Charts, für einen Malle-Song ungewöhnlich.