Ein Schimpfwort als Sommerhit 2025: Warum Ballermann-Fans in dieser Saison ausgerechnet auf Rumbombes Song "Hurensohn" abfahren. Was der Künstler über Kritiker und Kritik denkt. Und woher diese üble Beleidigung eigentlich stammt.

Am Donnerstag (23. Oktober) startet am Ballermann auf Mallorca das letzte große Partywochenende der Saison. Dabei darf ein Song auf den Straßen und in den Sauftempeln der Playa nicht fehlen: „Hurensohn“ von Sänger Rumbombe (35) ist für viele der Mallorca-Hit des Jahres. Im Mai landete er auf Platz 31 der deutschen Single-Charts, für einen Malle-Song ungewöhnlich.

„Du kannst heute mal ‚ne Pause machenMal eine Nacht das Saufen lassenDoch wer nicht trinktIst ein Huren-, ein Hurensohn (Rumbombe, hahaha).“

Alkoholfreie Abende? Ürgh!

Zugegeben: Der Text des Malle-Hits ist nicht gerade hohe Lyrik, aber das erwartet wohl auch niemand von einem Begleitung für alkoholgeaschwängerte Dance-Partys.

„In unserem Genre ist es super schwer abzuschätzen, ob etwas funktioniert oder nicht. Für mich war der Song so prägnant, dass ich dachte: Entweder er funktioniert komplett oder gar nicht“, sagt Rumbombe.

In dem kontrovers diskutierten Party-Hit drückt der Musiker aus der Nähe von Mainz, der eigentlich Robin Maximilian Mayer heißt, in seiner ganz eigenen Art aus, was er von alkoholfreien Abenden hält. Nämlich: Gar nichts!

Die Fans von Borussia Dortmund BVB 09 zeigen am 26. April 2025 in der Fankurve ein Banner mit der Aufschrift: „Alles Gute, du Hurensohn“. Investor, Foto: Imago/foto2press

Auch Ballermann-Kollegen haben Probleme mit dem Songtitel

Naturgemäß sind nicht alle von der deftigen Wortwahl begeistert, so wie Ballermann-Kollege Lorenz Büffel („Ich mag das Wort halt nicht.“). Diese Reaktionen seien erwartbar gewesen, erklärt Rumbombe. „Man muss als Künstler einfach damit rechnen, dass es Kritik und Hass geben kann, aber damit komme ich ganz gut klar.“

Die Partysänger Mickie Krause und Lorenz Büffel alias Stefan Scheichel-Gierten anlässlich der Veröffentlichung ihrer ersten gemeinsamen Duett-Single „Bock auf Bier“. Foto: Imago/Chris Emil Janßen

Mit dieser Form von Marketing spielt der Rheinhesse ohnehin gerne. „Wenn der Song so viel negatives Echo bekommen hätte, wie ‚Layla‘, hätte das auch nicht geschadet. Wenn das irgendein Dorffest verboten hätte, wäre der Song noch größer geworden.“

So wurde Rumbombe entdeckt

Für Rumbombe, der im April vom „Bierkönig“ zum größten Malle-Konkurrenten, den „Megapark“ wechselte, war es erst die dritte Saison am Ballermann. Der gelernte Mediengestalter fasste nach einem Jobverlust den Vorsatz, Partyschlager zu singen und wurde im sozialen Netzwerk Tiktok entdeckt.

Neben „Hurensohn“ gab es im diesjährigen Malle-Sommer weitere Hits, die vielen im Ohr bleiben – wie „Baila Baila“ (Mickie Krause, Lorenz Büffel, Kings of Günter, Immer Hansi), „Bella Napoli“ (Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys), „Tretboot“ (Almklausi und Der Zipfelbube), „SOS“ (Julian Sommer) oder „3er“ (Frenzy).

Front cover des Buchs „Son of Bitch“ überHunde von Elliott Erwitt. Foto: Imago/stock&people

Besonders üble Beleidigung

Hurensohn – semantisch zerlegt: Sohn einer Hure – ist eine Verunglimpfung der besonders üblen Sorte. Die Beschimpfung richtet sich nicht nur gegen den Beleidigten selbst, sondern auch gegen die Familienehre, speziell die Ehre der Mutter.

Früher waren damit im deutschen Sprachraum nicht nur die Söhne von gewerblichen Dirnen, sondern auch uneheliche Kinder gemeint, bei denen die Mutter den Vater nicht angeben wollte oder konnte.

Während der umgangssprachliche Gebrauch in der Jugendsparche – Huso oder Huan – weniger verbreitet ist, ist die englische Version „son of a bitch“ (abgekürzt: SOB) sehr vielen geläufig. Im Deutschrap – und US-Filmen – wird der Begriff häufig verwendet, um den Gegner zu diskreditieren.

„Son of a bitch“: Eine solche Beleidigung kann schnell nach hinten losgehen. Foto: Imago/ZUMA Wire

„Heraus, Hassan! Hurensohn der Hölle!

Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm nennt als erste Belegstelle von „Hurensohn“ in „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“, das zweite im Jahr 1982/83 vollendete Drama von Friedrich Schiller. „Heraus, Hassan! Hurensohn der Hölle! Hassan! Hassan!“

Allerdings findet sich „Huren-Sohn“ bereits im Jahr 1710 in der Hamburger Oper „Der hochmütige, gestürzte und wieder erhabene Croesus“ von Reinhard Keiser.

Zwei Jahre Kerkerhaft

Wer das Schimpfwort in Deutschland in den Mund nimmt, kann strafrechtlich verfolgt werden. Auf eine solche Beleidigung reagiert der Staat nach Paragraf 185 Strafgesetzbuch (StGB) „mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe“.

Da Rumbombe seine „Hurensohn“-Lyrics allerdings auf iberischem Boden vorträgt, dürfte er von der deutschen Justiz unbehelligt bleiben.

Bei Beleidungen kennt das deutsche Strafrecht kein Mitleid. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Na denn mal tau!

„Abrakadabra, ich trinke kein RadlerSimsalabim, weil da ist Limo mit drin (Ürgh)Abrakadabra, ich trinke kein RadlerSimsalabim, weil ich kein Hurensohn bin.“ Na denn mal tau!, wie Norddeutsche zu sagen pflegt und einen Dopplekorn runterkippt.