Vittoria Girelli, Halbsolistin und Choreografin des Stuttgarter Balletts, darf sich vor ihrem Debüt im Opernhaus über zwei Auszeichnungen aus ihrer italienischen Heimat freuen.

Jetzt hat sie es schwarz auf weiß: Vittoria Girelli, Halbsolistin des Stuttgarter Balletts, ist ein „italienischer Star im Ausland“ und zudem eine aufstrebende Choreografin. Zwei Auszeichnungen italienischer Tanzpublikationen untermauern den erfolgreichen Weg, den die Künstlerin in ihrer Wahlheimat Stuttgart zurückgelegt hat. Seit Vittoria Girelli mit dem Ballett „Chrysalis“ 2020 im Rahmen von „Response II“ ihr Debüt als Choreografin gab, hat sie nicht nur vier weitere Stücke für das Stuttgarter Ballett und einen Noverre-Abend geschaffen. Einladungen kamen auch aus Zürich und Trier.