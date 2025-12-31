Ballettgastspiel in Stuttgart Wer steckt hinter dem Grand Classic Ballet?
Eine Ballettkompanie, die in der Region Stuttgart auftritt, steht im Verdacht, ihre Herkunft zu verschleiern. Proteste fordern Transparenz. Doch warum?
Eine Ballettkompanie, die in der Region Stuttgart auftritt, steht im Verdacht, ihre Herkunft zu verschleiern. Proteste fordern Transparenz. Doch warum?
Die Sanktionen der EU gegen Russland haben russische Waren aus den Supermarkt-Regalen verbannt. Doch wie geht man mit Kunst aus dem Land um, dessen Staatschef den Angriffskrieg auf die Ukraine zu verantworten hat? Tschaikowsky und Co. will in den deutschen Konzerthäusern zu Recht niemand missen. Bei einer Ballettkompanie, die den russischen Staat bereits im Namen trägt, sieht die Sache allerdings anders aus.