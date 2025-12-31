 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Wer steckt hinter dem Grand Classic Ballet?

Ballettgastspiel in Stuttgart Wer steckt hinter dem Grand Classic Ballet?

Ballettgastspiel in Stuttgart: Wer steckt hinter dem Grand Classic Ballet?
1
  Foto: Grand Classic Ballet

Eine Ballettkompanie, die in der Region Stuttgart auftritt, steht im Verdacht, ihre Herkunft zu verschleiern. Proteste fordern Transparenz. Doch warum?

Stadtleben/Stadtkultur/Fildern : Andrea Kachelrieß (ak)

Die Sanktionen der EU gegen Russland haben russische Waren aus den Supermarkt-Regalen verbannt. Doch wie geht man mit Kunst aus dem Land um, dessen Staatschef den Angriffskrieg auf die Ukraine zu verantworten hat? Tschaikowsky und Co. will in den deutschen Konzerthäusern zu Recht niemand missen. Bei einer Ballettkompanie, die den russischen Staat bereits im Namen trägt, sieht die Sache allerdings anders aus.

 

Wer sich auf der Internetseite des Moscow State Ballet umsieht, findet einen über mehrere Jahre unterbrochenen Tourkalender. Erst in diesem Frühjahr war die Kompanie wieder auf Gastspielreise – nach Argentinien und Chile. In Europa wären Auftritte des Moskauer Staatsballetts schwer vorstellbar.

Wer steckt hinter dem Grand Classic Ballet?

Oder doch nicht? Die „Initiative für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ jedenfalls wirft dem Moskauer Staatsballett vor, unter dem neuen Namen Grand Classic Ballet aufzutreten. Derzeit ist das vom Berliner Veranstalter Be.entertained vertretene Ensemble mit den Ballettklassikern „Schwanensee“ und „Nussknacker“ auf „traditioneller Wintertournee“, wie die Internetseite der Kompanie wirbt. Auftritte sind Anfang Januar auch in der Stuttgarter Region geplant, und zwar im Stage Apollo Theater und im Neckar Forum in Esslingen.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Ballett tanzt „Schwanensee“: Das Streben nach Perfektion

Stuttgarter Ballett tanzt „Schwanensee“ Das Streben nach Perfektion

Im Streben nach tänzerischer Perfektion kann „Schwanensee“ zum Spiegelbild unserer Leistungsgesellschaft werden. Der Klassiker, den das Stuttgarter Ballett nun wieder aufnimmt, hält auch ungewöhnlichen Interpretationen wie der von Dada Masilo stand.

Bei Gastspielen in der Weimarhalle in Weimar Mitte Dezember hatte die „Initiative für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ Infostände und eine Mahnwache organisiert. Ihr Vorwurf: Die Kompanie würde „erhebliche Einnahmen für die russische Kriegswirtschaft“ generieren, „der barbarische Angriffskrieg“ würde durch „russische Kulturpropaganda verdeckt werden“.

Auch wenn sicher ist, dass sich mit Kunst weder ein Krieg finanzieren, noch seine Gräueltaten verdecken lassen, wünschte man sich mehr Transparenz beim Grand Classic Ballet, um dessen winterliches Tanzvergnügen wirklich sorgenfrei genießen zu können. Doch leider finden sich auf der Internetseite der Kompanie keinerlei Informationen über die Zusammensetzung des Ensembles. Die „Initiative für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ will jedoch Überschneidungen mit den Solisten des Moskauer Staatsballetts auf Fotos und Werbetrailern erkannt haben.

Der Veranstalter antwortete bereits auf frühere Vorwürfe über seine Anwältin und teilte damals dem MDR mit, dass er keine Kriegshandlungen finanziere und Künstler aus aller Welt beschäftige. „Mit der Politik hat er nichts zu tun und mit dem russischen Staatsballett ebenfalls nicht“, hieß es bereits im Januar 2024 seitens der Rechtsvertreterin von Be.entertained und dessen Geschäftsführer Konstantin Rain. Die Namen der internationalen Tänzerinnen und Tänzer des Grand Classic Ballets sucht man auf der Seite der Tourkompanie allerdings weiterhin vergeblich.

Der in Weimar ansäßigen „Initiative für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ ist eine Information des Publikums vor den Aufführungen wichtig. „Wir wollen regionale und kommunale Veranstalter und Vermieter sowie Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker weiterhin dabei unterstützen, nach fast vier Jahren Putins Krieg auch in der Kultur nicht mehr mit den Tätern, sondern mit den Opfern zusammenzuarbeiten“, schreibt ihr Initiator Norman Heydenreich.

Weitere Themen

„Tatort“-Vorschau: Im Dresdner Nachtschatten

„Tatort“-Vorschau Im Dresdner Nachtschatten

Eine junge Frau wird blutverschmiert und verwirrt in Dresden ausgegriffen und berichtet von verstörenden Vorgängen. Aber: Ist sie Opfer oder Täterin?
Von Michael Setzer
Sparhaushalt 2026/2027: Stuttgarter Festival vor dem Aus? „2027 ist für uns eine komplette Black Box“

Sparhaushalt 2026/2027 Stuttgarter Festival vor dem Aus? „2027 ist für uns eine komplette Black Box“

Hat das Festival About Pop eine Zukunft, wenn die Förderung gekürzt wird? Popbüro-Chef Walter Ercolino sucht nach kreativen Möglichkeiten mit Stuttgarts Sparhaushalt umzugehen.
Von Gunther Reinhardt
Neu im Kino: „Der Fremde“: Warum sich die Verfilmung Camus’ Meisterwerk lohnt

Neu im Kino: „Der Fremde“ Warum sich die Verfilmung Camus’ Meisterwerk lohnt

François Ozon setzt Albert Camus’ Jahrhundert-Werk „Der Fremde“ für die Leinwand um und beschert dem Publikum ein sehenswertes Stück Filmgeschichte.
Von Martin Schwickert
Stuttgarter Halbhöhe: Millionenschweres Architekturjuwel steht zum Verkauf – mit grandioser Aussicht

Stuttgarter Halbhöhe Millionenschweres Architekturjuwel steht zum Verkauf – mit grandioser Aussicht

Zwei bekannte Architekten haben ihre gläsernen Häuser auf Stuttgarts Halbhöhe gebaut. Glücklich, wer sich heute die Midcentury-Pracht mit Aussicht leisten kann. Ein Besuch.
Von Tomo Pavlovic
Russ Klassik-Chefin: Michaela Russ: „Wir wollen die Fanbase der Klassik weiter ausbauen“

Russ Klassik-Chefin Michaela Russ: „Wir wollen die Fanbase der Klassik weiter ausbauen“

Popstars haben Stuttgarts Litfasssäulen fest im Griff. Doch zeigt nicht auch die Klassik-Werbung neuen Rund-Schwung? Wir haben nachgefragt – bei Russ Klassik-Chefin Michaela Russ.
Von Nikolai B. Forstbauer
Stuttgarter Architekt Frei Otto: Frei Otto – der Stuttgarter, der die Architektur schweben ließ

Stuttgarter Architekt Frei Otto Frei Otto – der Stuttgarter, der die Architektur schweben ließ

Er war Schöpfer unvergesslicher Bauten: der Stuttgarter Ausnahmearchitekt Frei Otto. Zu seinem 100. Geburtstag überrascht eine neue Monografie mit interessanten Einsichten.
Von Tomo Pavlovic
Architekt aus Stuttgart: Vermittler und Menschenfreund – Jörg Aldinger ist tot

Architekt aus Stuttgart Vermittler und Menschenfreund – Jörg Aldinger ist tot

Häuser müssen sprechen können, war seine Überzeugung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist der Stuttgarter Architekt Jörg Aldinger gestorben.
Von Amber Sayah
TV-Vorschau: Anke Engelke als Hochzeitsplanerin

TV-Vorschau Anke Engelke als Hochzeitsplanerin

Im neuen Silvester-Kurzfilm „Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ des WDR spielt Anke Engelke eine Hochzeitsplanerin, deren Konzept aus dem Ruder läuft.
Von Tilmann P. Gangloff
Flo Dauner über seinen Vater: „Beim Musizieren ist er immer präsent“

Flo Dauner über seinen Vater „Beim Musizieren ist er immer präsent“

Wolfgang Dauner wäre am 30. Dezember neunzig Jahre alt geworden. Sein Sohn, der Fanta-Vier-Drummer Florian Dauner, erinnert sich an seine Kindheit.
Von Thomas Staiber
Mit Ecken und Kanten: Wohnen wie ein Daimler-Chef: Edzard Reuters Stuttgarter Villa steht zum Verkauf

Mit Ecken und Kanten Wohnen wie ein Daimler-Chef: Edzard Reuters Stuttgarter Villa steht zum Verkauf

Das architektonisch spektakuläre Beton-Wohnhaus mit Pool des ehemaligen Daimler-Chefs Edzard Reuter und seiner Frau Helga ist auf dem Markt. Ein Besuch in Stuttgart-Schönberg.
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Russland Ballett Krieg Ukraine
 
 