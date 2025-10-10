Zum Jubiläum kehren sie zu ihren Wurzeln zurück. Wo einst der erste Ballon Stuttgarts nach dem Krieg startete, zeigt sich die Ballonsportgruppe wieder: Vor dem Neuen Schloss.
10.10.2025 - 06:00 Uhr
Ihren Zeitgenossen galten sie als Wahnsinnige. Wer wie die Brüder Montgolfier oder Professor Charles 1783 in Paris sein Leben einer Stoffhülle anvertraute, musste verrückt sein. Eine Sensation waren die ersten Ballonfahrten gerade deshalb. Auch in Stuttgart fanden sich Nachahmer. Hauptmann Rösch ließ 1784 eine Montgolfiersche Luftmaschine aufsteigen.