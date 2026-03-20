Balsamico aus Modena Gebt uns Saures
Vergesst die Discount-Plörre: Der Balsamico, der in diesen Fässern liegt, altert so kostbar wie Wein oder Whisky – und schmeckt noch besser. Ein Besuch bei Giusti, der ältesten Essigmanufaktur Italiens
Vergesst die Discount-Plörre: Der Balsamico, der in diesen Fässern liegt, altert so kostbar wie Wein oder Whisky – und schmeckt noch besser. Ein Besuch bei Giusti, der ältesten Essigmanufaktur Italiens
Ein saurer Geruch schlägt uns entgegen, als Claudio Stefani Giusti die Tür zum Lager öffnet. Hunderte schwarzer Fässer stapeln sich in der mehrstöckigen Halle in Villanova, eine Autoviertelstunde nördlich von Modena. Klein neben groß, alt neben noch älter. Unter vielen der Behälter stehen Porzellanteller, um austropfenden Essig aufzufangen. Auch wenn sie nicht hundertprozentig dicht sind: Die antiken Gebinde haben entscheidenden Anteil am Geschmack des Produkts. Manche Daube wurde gebogen, da war Italien noch gar kein Nationalstaat. „Einige Fässer hier sind mehr als 150 Jahre alt“, sagt Giusti, Jahrgang 1973, der das Familienunternehmen Giusti in der bereits 17. Generation führt.