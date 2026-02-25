Die Kreisstraße zwischen Baltmannsweiler und Weinstadt-Baach wird ab sofort nachts gesperrt, wenn Amphibienwanderungen zu erwarten sind – Tiere sollen geschützt werden.
25.02.2026 - 13:36 Uhr
Wenn die Schranke geschlossen wird, haben die Amphibien freie Bahn. So lautet die ab sofort geltende neue Regel auf der Kreisstraße, die Baltmannsweiler mit Weinstadt-Baach (Rems-Murr-Kreis) verbindet. Zum ersten Mal gibt es dort eine nächtliche Straßensperrung in der Zeit von 18 bis 5 Uhr ab sofort bis Ende April. Auf diese Weise sollen Frösche, Kröten und Molche geschont werden.