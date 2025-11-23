Bamberger Symphoniker in Stuttgart Gewitter im Saal
Bei den „SKS-Meisterkonzerten“ sorgen die Bamberger Symphoniker und der Pianist Lukas Sternath für feinste Klang-Momente.
Manchmal kommt einer auf die Bühne, und man spürt sofort: Der hat sie, diese Präsenz, die einen Saal erfüllt, er hat dieses Besondere, das uns packen kann, ohne dass wir genau wüssten, woher es kommt. Ist es das Lächeln, das Lukas Sternath in den Saal schickt, bevor er im Beethovensaal am Flügel Platz nimmt? Ist es die Konzentration, mit der er sich beim Warten auf seinen Einsatz mit den um ihn herum sitzenden Musikerinnen und Musikern der Bamberger Symphoniker und mit ihren Klängen verbindet? Tatsache ist: Am Samstagabend hat der Pianist Beethovens (nur numerisch) erstes Klavierkonzert gespielt, das in den späten 1790er Jahren entstand, und die Art, mit der Sternath die Musik durch sich hindurchgehen ließ, hat nicht nur die Kunst verwandelt, sondern auch die Zuhörenden.