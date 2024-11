Bei der «Bambi»-Gala in München trafen sich Toni Kroos und Robbie Williams - jeweils Fan des anderen. Beide erhielten einen der Medienpreise.

München - Fußball-Weltmeister Toni Kroos (34) hat bei der "Bambi"-Gala in München die Auszeichnung in der Kategorie Sport aus den Händen von Popstar Robbie Williams (50) überreicht bekommen. Der Brite listete die 34 Titel auf, die Kroos gewann und bezeichnete das Spiel des früheren Real Madrid-Stars als magisch. Er würdigte die Bodenständigkeit und Intelligenz des Fußballers, als dessen Freund und Fan er sich bezeichnete.

Kroos wiederum sagte, er habe als 13-Jähriger das berühmte Konzert von Robbie Williams "Live at Knebworth" in England besucht und sei seitdem ein Fan. Es komme ihm fast wie ein "Joke" vor, dass er ausgerechnet von Robbie Williams den "Bambi" überreicht bekomme. Williams seinerseits hatte zuvor den ersten "Bambi" des Abends in der Kategorie Entertainment erhalten.

Der "Bambi" wird seit 1948 verliehen. Das Schaulaufen auf dem Roten Teppich vor der Preisverleihung wurde auf dem TikTok-Kanal von Prime Video übertragen.