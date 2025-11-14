Glitzer, Perlen, Pailletten und Discokugeln prägten die Looks bei der Bambi-Verleihung 2025. Die schönsten Roben zeigen wir in unserer Bildergalerie.

Das goldene Rehkitz hat erneut zahlreiche nationale und internationale Stars nach München gelockt. Wenn der wichtigste deutsche Medienpreis, der Bambi, verliehen wird, kommen sie alle – und das in ihren schönsten und aufwendigsten Kleidern. Unter den Gästen waren auch die einstige „GNTM“-Gewinnerin Barbara Meier, Sängerin Leony, Heidi Klum und Hazel Brugger.

Barbara Meier: „Etwas Schlichtes kann man immer tragen“ Barbara Meier erschien in einer sommerlichen, tief ausgeschnittenen Robe der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Darauf zu sehen: Blumen und eine extralange Schleppe.

Barbara Meier in einem sommerlichen Kleid. Foto: AFP

Leony mit Glitzersteinen und Perlen

Maximal glamourös tauchte Sängerin Leony auf dem roten Teppich auf. Sie setzte auf ein eng anliegendes, beigefarbenem Kleid, das mit Glitzersteinen und Perlen besetzt war. Ihre Arme steckten in einem überdimensionalen Tüll-Cape.

Leony kommt zur 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios über den roten Teppich. Foto: Felix Hörhager/dpa

Insgesamt wurden Bambis in 14 Kategorien verliehen. Darunter die Kategorie Comedy, Entertainment oder Shootingstar.