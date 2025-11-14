Glitzer, Perlen, Pailletten und Discokugeln prägten die Looks bei der Bambi-Verleihung 2025. Die schönsten Roben zeigen wir in unserer Bildergalerie.
14.11.2025 - 09:11 Uhr
Das goldene Rehkitz hat erneut zahlreiche nationale und internationale Stars nach München gelockt. Wenn der wichtigste deutsche Medienpreis, der Bambi, verliehen wird, kommen sie alle – und das in ihren schönsten und aufwendigsten Kleidern. Unter den Gästen waren auch die einstige „GNTM“-Gewinnerin Barbara Meier, Sängerin Leony, Heidi Klum und Hazel Brugger.