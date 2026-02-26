Die Stuttgarter Band Irgend kehrt nach Renningen zurück: Am 28. Februar spielt das Quintett im Südbahnhof Gleis 2. Für einen sind Gigs in der Rankbachstadt etwas ganz Besonderes.

Gut ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere sowie nach dem Sommer-Gig im Freibad im Juli 2025 spielt die Stuttgarter Band Irgend an diesem Samstag, 28. Februar, wieder im Südbahnhof Gleis 2 in Renningen – „mit bekannten Hits und neuen Songs, damit sich auch der wiederholte Besuch lohnt“, wie die Combo ankündigt.

Der Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei – gegen eine Spende hat jedoch niemand etwas. Das Südbahnhof-Team empfiehlt überdies eine Tischreservierung.

Das Beste der 80er und von heute – nur in Frisch mit einem Spritzer New Wave und Neue Deutsche Welle: Irgend feiern den Sound der 1980er Jahre mit Songs aus ebendieser Zeit, am Gesang vorgetragen von der wunderbaren Entertainerin Gabi Fulir. Dazu spielt das Stuttgarter Quintett ausgewählte Coverversionen, aber ganz anders als die Originale. Ihr im Oktober erschienenes Album „In The Heat“ hat die Band ebenfalls nach einem Cover benannt – und bietet es in Renningen auf Vinyl zum Kauf an.

Übrigens: Für den Schlagzeuger Christian Seyffert ist der Gig eine Art Rückkehr zu den Wurzeln. Aufgewachsen in Renningen und jahrelang im Musikverein aktiv, hat er in Stuttgart unter anderem mit der mittlerweile aufgelösten Band Hawelka auf sich aufmerksam gemacht. In Renningen spielte diese Band nie. Anders als nun Irgend, die man als nächstes am 11. März im Ritterstüble in Stuttgart-Heslach erleben kann.