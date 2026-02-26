Die Stuttgarter Band Irgend kehrt nach Renningen zurück: Am 28. Februar spielt das Quintett im Südbahnhof Gleis 2. Für einen sind Gigs in der Rankbachstadt etwas ganz Besonderes.
26.02.2026 - 13:04 Uhr
Gut ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere sowie nach dem Sommer-Gig im Freibad im Juli 2025 spielt die Stuttgarter Band Irgend an diesem Samstag, 28. Februar, wieder im Südbahnhof Gleis 2 in Renningen – „mit bekannten Hits und neuen Songs, damit sich auch der wiederholte Besuch lohnt“, wie die Combo ankündigt.