Band Rikas spielt in der Oper: „Wir sind gemeinsam hingefallen und wieder aufgestanden“

Von Straßenmusik auf der Königstraße bis zur Jubiläumsshow in der Stuttgarter Oper: Für die Indie-Pop-Band Rikas schließt sich in diesem Sommer ein Kreis. Nach ihrer bisher größten Europatour blicken Ferdinand Hübner, Chris Ronge, Sascha Scherer und Sam Baisch auf zehn gemeinsame Jahre zurück – und sprechen im Interview über Erfolge, Rückschläge und die Kunst, als Band und Freunde zusammenzubleiben.

Ihr kommt gerade von eurer Europatour durch Amsterdam, London, Paris, Wien und viele weitere Städte. Wie war’s denn?

Sam: Da ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben in Städten gespielt, in denen wir zuvor noch nie waren.

Chris: Die Tour hat sich auf eine sehr schöne Weise entwickelt. Anfangs wollten wir es uns selbst etwas leichter machen und eher in kleineren Locations spielen. Es macht schließlich mehr Spaß, vor 300 Leuten in einem ausverkauften Club zu spielen als in einer halb leeren Halle. Dann kamen aber immer mehr Konzerte dazu und am Ende wurde es eine unglaublich lohnende Sache.

In welcher Stadt hat es euch am besten gefallen? Wo hattet ihr das schönste Konzert?

Chris: Für mich persönlich war es Lissabon. Wir hatten ursprünglich gar nicht geplant, dort zu spielen. Dann gab es aber eine sehr engagierte Promoterin, die gesagt hat: „Ich finde euch großartig, wir haben hier eine neue Location, und ich möchte, dass ihr dort spielt.“ Wir waren zunächst etwas perplex, weil die Location mit über 400 Plätzen recht groß war. Dann war die Show aber schnell ausverkauft und das hat uns unglaublich beflügelt.

Sam: Das können wir alle unterschreiben. Lissabon hat den Ruf, besonders leidenschaftliche und laute Konzertbesucher zu haben – und das wurde definitiv bestätigt.

Chris: Und es sind ein paar Dinge passiert, die wir so noch nie erlebt hatten. Wir haben in unserer Bandgeschichte schon viele Autogramme gegeben, aber dort stand plötzlich ein Paar vor uns und wollte, dass wir ihre Hochzeitsurkunde unterschreiben. Ich hoffe bis heute, dass ich damit keine rechtliche Verpflichtung eingegangen bin (lacht).

Jetzt seid ihr wieder zuhause, Sascha und Chris ihr wohnt in Stuttgart, Ferdinand und Sam ihr beide inzwischen in Berlin. Seid ihr froh, wieder zurück zu sein, oder würdet ihr am liebsten direkt wieder los?

Ferdinand: Es ist immer ein bisschen von beidem. Einerseits ist es schön, nach Hause zu kommen und für einen Moment anzukommen. Andererseits macht das Touren einfach unglaublich viel Spaß. Das war eigentlich schon immer der Teil unseres Berufs, den wir am meisten geliebt haben.

Sam: Gleichzeitig haben wir auch den Drang, neue Musik zu schreiben. Wir freuen uns darauf, nächste Woche wieder ins Studio zu gehen.

Ihr habt Anfang März in Lissabon begonnen und danach ein Konzert nach dem anderen gespielt. Nach eurem Auftritt am 4. Juli in Stuttgart geht es mit der Festivalsaison weiter und dann kommt noch mal eine Europa-Tour. Wie macht ihr das? Woher nehmt ihr die Energie?

Chris: Wir merken schon, dass das an die Substanz geht. Dann brauchen wir auch mal Phasen, in denen wir uns ein oder zwei Wochen nicht sehen. Auf Tour verbringen wir schließlich rund um die Uhr Zeit miteinander. Auch wenn wir uns zu viert und mit unserer Crew extrem gut verstehen, haben wir nie zwei Stunden komplett für uns allein. Gleichzeitig kommt die Lust aufs Unterwegssein aber relativ schnell wieder zurück. Generell ist das Tourleben nicht ganz so romantisch, wie man es sich vielleicht vorstellt. Natürlich sind wir in Städten wie Paris, Wien, London, Prag oder Lissabon unterwegs. Aber von diesen Orten bekommen wir oft erstaunlich wenig mit. Zum einen fehlt die Zeit, zum anderen spielen auch die Finanzen eine Rolle. Wir müssen unsere Crew bezahlen, Hotels finanzieren und die gesamte Tour organisieren.

Verstehe. Wenn man an das Leben in einer Band denkt, hat man ein glamouröses Leben und rauschende Partys vor Augen.

Sascha: Ja, am Ende ist eine Band aber eine kleine Firma. Wir sind noch nicht auf dem Niveau von Dua Lipa. Wir befinden uns in einem Bereich, in dem wir noch sehr vieles selbst machen. Bei sehr großen Künstlerinnen und Künstlern sieht das natürlich anders aus. Da kommt man zum Soundcheck, spielt abends die Show, und vieles andere wird von einem großen Team organisiert. Auf Social Media sieht man dann vor allem den glamourösen Teil des Berufs.

Sam: Wobei man wahrscheinlich sagen kann: Egal, wie groß man wird, es gibt immer unglaublich viel zu organisieren. Man denkt nicht nur über die kreative Arbeit nach, sondern auch darüber, wie man Musik veröffentlicht, vermarktet und bewirbt.

Ferdinand: Wir haben inzwischen ein Team. Wir arbeiten mit einer Booking-Agentur zusammen, mit einem Label und einem Management. Trotzdem bleiben viele Aufgaben bei uns hängen. Ein Stück weit liegt das an uns selbst. Wir sind als Band sehr kontrolliert und nehmen Dinge gerne selbst in die Hand, statt sie komplett abzugeben. Wir sind bei vielen Themen ziemlich detailverliebt. Gleichzeitig gehört es zum Prozess dazu, zu lernen, Aufgaben abzugeben.

Wie bereits angesprochen werdet ihr am 4. Juli in der Stuttgarter Oper spielen und damit euer zehnjähriges Bestehen feiern. Was erwartet das Publikum?

Sam: Es wird auf jeden Fall etwas sehr Besonderes – auch für uns. Dieser Anlass, das Homecoming, das zehnjährige Bandjubiläum und dann noch diese Location: Das ist weit über das hinaus, was wir uns jemals erträumt hätten.

Alle vier singen, alle stehen gleichberechtigt im Rampenlicht. „Viererkette“ nennen sie das selbst. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Hättet ihr vor zehn Jahren gedacht, dass es euch in zehn Jahren noch geben wird?

Ferdinand: Ich würde schon sagen: ja. Spannend finde ich vor allem, wie sich unsere Beziehung verändert hat. Wir sind seit sehr langer Zeit befreundet und zusammen aufgewachsen. Die Freundschaft wurde über die Jahre immer tiefer.

Sascha: Wir sind in einer Zeit groß geworden, in der oft die Haltung vorherrscht: Wenn etwas kaputtgeht, kauft man sich eben etwas Neues. Dieses Dranbleiben, Reparieren und Weiterentwickeln sind ein Stück weit verloren gegangen. Dabei kann man vieles erhalten, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten. Wir sind, glaube ich, alle Menschen, die genau das leben möchten. Wenn etwas nicht gut läuft, sollte man nicht sofort aufgeben oder den Kopf in den Sand stecken. Man kann versuchen, gemeinsam daran zu arbeiten, damit es wieder besser wird. Diese Mentalität war von Anfang an da, und deshalb haben wir vermutlich auch immer daran geglaubt, dass diese Band langfristig bestehen kann.

Wie hat sich eure Musik weiterentwickelt?

Sam: Wir haben mit Straßenmusik angefangen – zum Beispiel hier auf der Königsstraße. In den letzten zehn Jahren sind zwei Alben und mehrere EPs entstanden. Schön finde ich, dass jedes Release eine eigene musikalische Handschrift hat. Mit Showtime wollten wir uns musikalisch und im Songwriting weiterentwickeln, beim zweiten Album haben wir versucht, einen Sound und eine Art Roadtrip zu erzählen. Witzigerweise sind wir in den letzten acht, neun Monaten wieder stärker zu unserem Kern zurückgekehrt: ein authentischer Sound. Im Grunde sind wir wieder dort angekommen, wo wir angefangen haben.

Woran liegt das?

Sam: Das hängt sicher damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren viel mehr Bestätigung bekommen haben. Wenn man merkt, dass die Musik ankommt und die Leute Tickets kaufen, gibt das Selbstvertrauen. Wir sind als Band gemeinsam hingefallen und wieder aufgestanden. Eine Bandkarriere ist wie ein Wellengang: Manchmal surft man auf einer Welle, manchmal sucht man lange nach der nächsten. Vielleicht stehen wir gerade auf einer. Aber genauso wichtig sind die Phasen, in denen es nicht läuft. Diese Geduld haben wir gelernt – auch durch schwierige Zeiten wie die Coronapandemie.

Was sind eure Ziele für die nächsten zehn Jahre?

Sascha: Gut zu altern, würde ich sagen. In Würde und zusammen, ohne zu verkrampfen oder ständig irgendeinem Erfolg hinterherzulaufen, weil man meint, etwas erfüllen zu müssen. Und unterwegs stehen immer wieder kleine Etappenziele, so ein bisschen wie bei Super Mario.

Chris: So heißt dann das dritte Rikas-Album: Von Level zu Level (lacht).

Trotzdem sind inzwischen zwei von euch nach Berlin gezogen. Hatte das kreative Gründe oder eher private?

Sam: Beides. Natürlich gab es private Gründe. Aber Berlin ist die Musikhauptstadt Deutschlands. Dort zu arbeiten ist extrem inspirierend. Auch wenn nicht alle von uns dort wohnen, ist Berlin für uns als Band zu einer Art zweiter Heimat geworden. Wir haben dort den Großteil unseres zweiten Albums aufgenommen, und in den letzten Jahren ist dort viel Musik entstanden. Die Stadt bietet einfach eine andere Infrastruktur: viele Studios, viele Kreative, viel Austausch. Gleichzeitig sind wir sehr dankbar, dass wir in Stuttgart weiterhin unseren Rückzugsort haben. Hier können wir proben und ganz bei uns sein.

Kennengelernt haben sich Sascha Scherer, Ferdinand Hübner, Sam Baisch und Chris Ronge (von links) in der Schule. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Im aktuellen Doppelhaushalt wurden unter anderem Kürzungen im Kulturbereich beschlossen. Habt ihr Wünsche an die Stadt Stuttgart, was man für Kulturschaffende besser machen könnte?

Ferdinand: Wir kommen teilweise selbst aus Künstlerfamilien und wissen, wie wichtig Musikförderungen sein können. Viele Dinge wären ohne sie gar nicht möglich gewesen. Deshalb finde ich es schade, wenn neue Bands diese Chancen vielleicht nicht mehr bekommen. Kultur lässt sich nicht nur in finanziellen Kennzahlen messen. Sie hat einen gesellschaftlichen Wert, der weit darüber hinausgeht. Viele Clubs, in denen wir früher gespielt haben, gibt es heute gar nicht mehr. Keller Klub, Zwölfzehn, … Das waren wichtige Orte für junge Bands.

Wo findet man euch in der Stadt, wenn ihr hier seid? Wo sind eure Lieblingsorte?

Chris: Ich fahre gerne Fahrrad und habe eigentlich zwei Lieblingsorte. Einmal das Bärenschlössle und dann noch das Flora & Fauna im Schlossgarten. Das Essen ist gut, die Preise fair und die Stimmung mag ich sehr.

Sascha: Was für mich wichtig ist, sind generell öffentliche Orte der Begegnung. Räume, in denen Menschen zusammenkommen können, ohne zwangsläufig konsumieren zu müssen. Deshalb mag ich zum Beispiel Sportplätze.

Ferdinand: Ich laufe tatsächlich gerne einfach durch die Stadt. Meistens bin ich im Stuttgarter Süden unterwegs, weil ich dort lange gewohnt habe. Was ich an Stuttgart schätze – und vielleicht erst richtig gemerkt habe, seit ich in Berlin wohne – ist die Nähe. Alles ist kompakter. Man kann spontan sein und trifft fast immer jemanden, den man kennt.

Sam: Man muss nicht immer nur in die Innenstadt schauen. Auch in den einzelnen Stadtteilen gibt es tolle Orte. Ich gehe gerne ins Bädle in Zuffenhausen. Dort gibt es Tischtennisplatten und Volleyballfelder. Leider soll es ja wohl bald geschlossen werden.

Rikas

Homecoming Concert

Am 4. Juli 2026 tritt die Band im Stuttgarter Opernhaus auf. Für den Abend sind online noch Restkarten verfügbar. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.