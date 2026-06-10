Band Rikas spielt in der Oper „Wir sind gemeinsam hingefallen und wieder aufgestanden“
Die Indie-Pop-Band Rikas tritt am 4. Juli in der Stuttgarter Oper auf. Anlass: Ihr zehnjähriges Bestehen. Wir haben sie vorab im Littmann-Bau getroffen.
Die Indie-Pop-Band Rikas tritt am 4. Juli in der Stuttgarter Oper auf. Anlass: Ihr zehnjähriges Bestehen. Wir haben sie vorab im Littmann-Bau getroffen.
Von Straßenmusik auf der Königstraße bis zur Jubiläumsshow in der Stuttgarter Oper: Für die Indie-Pop-Band Rikas schließt sich in diesem Sommer ein Kreis. Nach ihrer bisher größten Europatour blicken Ferdinand Hübner, Chris Ronge, Sascha Scherer und Sam Baisch auf zehn gemeinsame Jahre zurück – und sprechen im Interview über Erfolge, Rückschläge und die Kunst, als Band und Freunde zusammenzubleiben.