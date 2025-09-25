„Ausverkauft“ heißt es für viele Konzerte der „Supercolour“-Tour der Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Und wie sieht es für Stuttgart aus?

Es läuft gut für die Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Dominik Zschäbitz und Julian Zschäbitz freuen sich nicht nur über ihr neues Album „Strandbad Eldena“, für gute Laune sorgt auch der „Ausverkauft“-Hinweis für viele Stationen der „Von Wegen Lisbeth – Supercolor Tour 2025“. Das große Finale in der Berliner Columbiahalle wird denn auch nicht mehr „nur“ am 14. und 15. November gefeiert, sondern mit einem Zusatzkonzert bereits auch am 13. November.

 
Matthias Rohde ist Sänger der Band Von Wegen Lisbeth Foto: wdr

Und wie sieht es mit der Nachfrage in Stuttgart aus? Schon traditionell machen Von Wegen Lisbeth ja im Wizemann Station. Die gute Nachricht: Es gibt noch Karten. Mit 48,50 Euro ist man dabei. Zu hören gibt es dann sicher auch die neue Single „Mars“ und die Reime von „Elon Musk“. Und wer sich vorab mit Ton und Bild einstimmen möchte, stellt schnell fest: Von Wegen Lisbeth haben seit dem wunderbaren Video zu „Wenn Du tanzt“ nichts von ihrer ganz eigenen punktgenauen Lyrik und herrlichen bildnerischen Realitätsflucht verloren.

Am 20. Oktober sind Von Wegen Lisbeth in Stuttgart im Wizemann zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. – Karten gibt es bei Eventim oder direkt im Wizemann.