Band Wizo aus Sindelfingen Punk bis zum Weltuntergang: 40 Jahre Wizo
Wizo aus Sindelfingen feiern ihren 40. Geburtstag in diesem Jahr mit einer großen Tour, die nun startet. Einblicke in das Punkmusikerdasein gibt es beim Probenbesuch.
Vierzig Jahre Punk hat die Band Wizo auf dem Buckel. Frontmann Axel Kurth hat die Gruppe 1986 in Sindelfingen gegründet. In dieser Woche startet die aktuelle Tour der Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – 48 Konzerte – , der Abschluss ist für den 4. und 5. April im Heimathafen Stuttgart im LKA Longhorn geplant. „Wenn wir zweimal das LKA voll kriegen, könnten wir auch in der Porsche-Arena spielen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nah beim Publikum sein und die Energie der Leute beim Konzert spüren“, sagt Kurth. So bleibt Wizo den Klubs und kleineren Konzertsälen treu, was zur Bandgeschichte passt.