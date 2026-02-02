Banden in der Region Stuttgart Die Chronologie der Schüsse-Serie
Schüsse auf offener Straße und ein Handgranatenangriff auf einem Friedhof halten die Region Stuttgart seit dem Sommer 2022 in Atem. Eine Übersicht.
Schüsse auf offener Straße und ein Handgranatenangriff auf einem Friedhof halten die Region Stuttgart seit dem Sommer 2022 in Atem. Eine Übersicht.
Im Juli 2022 beginnt im Raum Stuttgart eine Serie noch nie da gewesener Gewalttaten mit Schusswaffen. Die Täter feuern gezielt auf Personen im öffentlichen Raum – vor und in Gaststätten, auf Plätzen, teilweise mitten am Tag. Stuttgart, Göppingen, Schorndorf, Esslingen, Plochingen, Reichenbach, Ludwigsburg – die Tatorte sind über die ganze Region verstreut. Die Zusammensetzung zweier rivalisierender Gruppen und ihre Ideologie werden von der Polizei mühsam, aber stetig entziffert. Wer kämpft hier gegen wen und warum?