 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. „Eine Kugel in den Kopf“ – Haftstrafen für Banden-Duo

Banden-Prozess in Stuttgart „Eine Kugel in den Kopf“ – Haftstrafen für Banden-Duo

Banden-Prozess in Stuttgart: „Eine Kugel in den Kopf“ – Haftstrafen für Banden-Duo
1
Tödliche Schüsse im Oktober 2024 in Göppingen bewiesen die hohe Gewaltbereitschaft der verfeindeten Cliquen. Foto: SDMG/Kern

Zwei Mitglieder der Göppinger Fraktion der verfeindeten Schüsse-Banden sind in Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Werden sie ausgewiesen?

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Der Sonderstab Gefährliche Ausländer, für Abschiebungen zuständig, dürfte das Urteil mit Interesse registrieren: Das Landgericht Stuttgart hat zwei 25 und 31 Jahre alte Angehörige einer schießwütigen multiethnischen Gruppierung am Freitag zu Freiheitsstrafen zwischen zweieinhalb Jahren und dreieinhalb Jahren verurteilt. Unter anderem sollen die kurdischen Iraker einem Schuldner aus den eigenen Reihen eine „Kugel in den Kopf“ angedroht haben, sollte er nicht zahlen. Der 25-Jährige gilt Ermittlern als „relevantes Führungsmitglied“ der Zuffenhausen/Göppingen-Gruppe – und war selbst offenbar nur wegen einer Verwechslung einem tödlichen Maschinenpistolen-Attentat in einer Göppinger Bar im Oktober 2024 entgangen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Todesschüsse in Göppinger Bar galten Bandenchef „Locke“

Prozess in Stuttgart Todesschüsse in Göppinger Bar sollten Bandenchef treffen – „Unangenehme Zeit“

Eine Göppinger Führungsfigur der Schüsse-Cliquen soll für mehr als fünf Jahre hinter Gitter. Er war aber auch selbst Zielscheibe – indes starb ein Unbeteiligter.

Die beiden Angeklagten sind für den Sonderstab und speziell das Regierungspräsidium Karlsruhe von Interesse, weil sich die kurdischen Flüchtlinge aus dem Irak eigentlich nur mit einer Duldung im Land aufhalten – gleichwohl aber seit Jahren mit Gewalt-, Diebstahls-, Drogen- und Waffendelikten auffällig wurden und hinter Gittern saßen. Der 31-Jährige, nach seiner Einreise 2016 bis heute ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung, ist seit 2019 ausreisepflichtig – aber immer noch da. Der Sonderstab und die Regierungspräsidien sollen Abschiebungen vorantreiben.

Mit falschen Pässen als Bulgare oder Italiener auf Tour

Dass der 31-Jährige, in seinen Kreisen gerne als „guter Beschützer“ und Bodyguard eingesetzt, trotz fünf Vorstrafen von Körperverletzung über Drogen bis illegalen Waffenbesitz nie fürchten musste, zu seiner Familie mit acht Geschwistern im Irak zurückgebracht zu werden, hat das Justizministerium jüngst auf Anfrage so erklärt: „Die Rückführung des Betroffenen war bisher aufgrund fehlender Reisedokumente und Vorgaben des Herkunftslandes zur Ausstellung von Passersatzpapieren und Rückführungen nicht möglich.“ Sobald das geklärt sei, „wird die Rückführung des Betroffenen durchgeführt werden“. Aber auch nach dem Urteil sagt das Ministerium: „Es liegt noch kein Reisedokument vor.“

Für das Duo dagegen war die Sache mit Pässen offenbar kein Problem. Der 25-Jährige, genannt Locke, der sich im obersten Führungskreis der Zuffenhausen/Göppingen-Gruppierung bewegte, machte sich mit falschen Dokumenten zu einem Bulgaren mit Vornamen Stefan, reiste mitunter nach Mallorca. Der 31-Jährige firmierte mit gefälschtem Pass als Mustafa unter italienischer Flagge, als er im Januar dieses Jahres mit zwei Komplizen auf der Autobahn auf der Fahrt zum Prager Flughafen festgenommen wurde. Die Polizei kannte ihn schon als Waffenverkäufer – dabei war er im Mai 2024 in Stuttgart-Wangen an verdeckte Ermittler geraten.

Das Opfer will die Bedrohung nur erfunden haben

Auch dieser Prozess der 18. Strafkammer unter der Vorsitzenden Richterin Kathrin Lauchstädt hat gezeigt, dass die Opfer der Bandenumtriebe zumeist kein Interesse an polizeilichen Ermittlungen haben. Der 25-Jährige, der da 5000 Euro zahlen oder „eine Kugel in den Kopf“ bekommen sollte, wollte als Zeuge vor Gericht gar nichts sagen. Das Aussageverweigerungsrecht stand ihm die Kammer zu. Womöglich hätte er sonst ein Drogendelikt gestehen und sich selbst belasten müssen.

Ganz wichtig war dem polizeibekannten Opfer aber doch die Feststellung, dass er von den Angeklagten überhaupt nicht bedroht worden sei. Seine Verlobte ergänzte, dass er sie mit seiner aufgeregten Sprachnachricht, die von der Polizei später sichergestellt wurde, belogen habe. Das habe er wegen seiner ständigen Schulden öfter gemacht. „Er hat immer gelogen, um an Geld zu kommen.“ Für die Anklage war die angebliche Lüge aber eher gelogen. Dafür habe der Geschädigte zu authentisch, zu eindrücklich, zu aufgewühlt geklungen.

Die dreieinhalb Jahre Haft für den 25-Jährigen, genannt Locke, liegen deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre und fünf Monate gefordert hatte. Aber aber auch deutlich über der Forderung der Verteidigung, die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten für ausreichend gehalten hatte. Bei dem 31-Jährigen sind zwei Jahre und sechs Monate Haft angesagt, die Anklage hatte drei Jahre gefordert, die Verteidigung weniger als zwei Jahre. Wie lange er die Haft verbüßt, ist unklar. Ohne Reisedokument keine Abschiebung.

Weitere Themen

Ringen um Stammzelltherapien: Stuttgarter Klinikstreit eskaliert – und landet vor dem Sozialgericht

Ringen um Stammzelltherapien Stuttgarter Klinikstreit eskaliert – und landet vor dem Sozialgericht

Das Sozialgericht hat dem Klinikum Stuttgart eine bestimmte Form der Stammzelltherapie untersagt. Das will sich nun wehren. Auch das Land prüft rechtliche Schritte.
Von Regine Warth
Banden-Prozess in Stuttgart: „Eine Kugel in den Kopf“ – Haftstrafen für Banden-Duo

Banden-Prozess in Stuttgart „Eine Kugel in den Kopf“ – Haftstrafen für Banden-Duo

Zwei Mitglieder der Göppinger Fraktion der verfeindeten Schüsse-Banden sind in Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Werden sie ausgewiesen?
Von Wolf-Dieter Obst
S21 und Schwarzer Donnerstag: Bahn ringt bei S21 mit dem Erbe des Schwarzen Donnerstags

S21 und Schwarzer Donnerstag Bahn ringt bei S21 mit dem Erbe des Schwarzen Donnerstags

Vor 15 Jahren ist die Auseinandersetzung um Stuttgart21 eskaliert. Bei der Bahn ist das Bedauern groß. Man will daraus gelernt haben. Das sehen Kritiker allerdings komplett anders.
Von Christian Milankovic
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Erstes Volksfestwochenende schließt mit Partys und guter Laune

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Erstes Volksfestwochenende schließt mit Partys und guter Laune

Ab dem 26. September wird auf dem 178. Cannstatter Volksfest gefeiert – in und außerhalb der Festzelte. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Cannstatter Volksfest: Die besten Bilder vom Volksfest

Cannstatter Volksfest Die besten Bilder vom Volksfest

Beim Cannstatter Volksfest vom 26. September bis zum 12. Oktober werden etwa vier Millionen Besucher erwartet. Wir haben die Bilder vom Wasen-Gelände.
Von unserer Redaktion
Stuttgart 21: Schwarzer Donnerstag: Wasserwerfer und Wut – Wie der Geheimplan der Polizei zum Desaster geriet

Stuttgart 21: Schwarzer Donnerstag Wasserwerfer und Wut – Wie der Geheimplan der Polizei zum Desaster geriet

Vor 15 Jahren eskaliert der Kampf um das Bahnprojekt Stuttgart 21 – ein Schwarzer Donnerstag mit zahlreichen Verletzten. Wie war es zur Eskalation gekommen?
Von Wolf-Dieter Obst
Auftakt zum Cannstatter Wasen: Volksfestumzug als Schatz kultureller Vielfalt

Auftakt zum Cannstatter Wasen Volksfestumzug als Schatz kultureller Vielfalt

Brauchtum in seiner schönsten und amüsantesten Form: 105 Gruppen und 4000 Mitwirkende sind beim traditionellen Korso durch Cannstatt dabei.
Von Heidemarie A. Hechtel
Cannstatter Volksfest: 800 000 Besucher kamen am ersten Wochenende auf den Wasenrummel

Cannstatter Volksfest 800 000 Besucher kamen am ersten Wochenende auf den Wasenrummel

Veranstalterin, Wirte und Schausteller sind zufrieden mit dem Auftakt des Wasenrummels. Einen Schreck am Morgen gab es im Dinkelacker-Zelt: Eine Fritteuse war in Brand geraten.
Von Frank Rothfuss
Cannstatter Volksfest: Tierrechtsaktivisten stören Umzug zu Beginn

Cannstatter Volksfest Tierrechtsaktivisten stören Umzug zu Beginn

Beim Volksfestumzug am Sonntag in Bad Cannstatt kam es zu einer kurzen Störung durch Tierrechtsaktivisten. Der Tross setzte sich aber nach kurzer Zeit wieder in Bewegung.
Von unserer Redaktion
Cannstatter Volksfest: Das Volksfest-Outfit des Tages

Cannstatter Volksfest Das Volksfest-Outfit des Tages

Was ziehen wir an? Diese Frage gehört zu jedem Wasen-Besuch. Unsere Zeitung kürt während des Volksfests täglich ein Outfit. Im Anschluss können unsere Leser abstimmen.
Von Tim Höhn
Weitere Artikel zu Stuttgart Landgericht Stuttgart Göppingen
 