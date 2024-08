Versuchter Mord wird einem jungen Mann vorgeworfen, der sich von Freitag an vor dem Landgericht verantworten muss. Er soll ein Auto gesteuert haben, aus dem Schüsse abgefeuert wurden. Was bisher bekannt ist.

Christine Bilger 16.08.2024 - 08:00 Uhr

Es ist der 24. Februar 2023. In der Kleinstadt Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) herrscht plötzlich Alarm. Eine Frau wird durch einen Schuss verletzt. Geschossen wurde aus einem Auto heraus auf eine achtköpfige Gruppe. Seit gut sechs Monaten fallen immer wieder Schüsse in der Region Stuttgart. Noch ist ein Zusammenhang sehr vage. Zwei Tage später kommt Bewegung in die Sache: Das Landeskriminalamt bündelt die Ermittlungen. Auch an den Tagen danach ballern Kriminelle im Filstal erneut, in Reichenbach und Plochingen (Kreis Esslingen). Es kommt Bewegung in die Ermittlungen. Die Fäden laufen nun beim Landeskriminalamt zusammen. Bald ist von einer Serie die Rede, die zusammenhängen soll. Das Wort Bandenkrieg macht die Runde.