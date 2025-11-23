Entführte Mädchen, erschossene Gläubige, leere Schulen: Banden und Terrorgruppen versetzen Teile Nigerias in Angst. Selbst der Papst appelliert an die nigerianischen Behörden - doch die sind hilflos.
23.11.2025 - 13:53 Uhr
Abuja - In Nigeria hat eine besonders schwere Welle an Massenentführungen im Nordwesten des Landes Entsetzen ausgelöst. Bewaffnete verschleppten am Freitag 303 Kinder und 12 Lehrer aus einer katholischen Grund- und Sekundarschule im Bundesstaat Niger, wie die Christliche Vereinigung von Nigeria mitteilte. Am Montag zuvor wurden 25 Mädchen aus einer staatlichen Schule im Bundesstaat Kebbi entführt. Kurz danach brachten Angreifer auf eine Kirche im Bundesstaat Kwara 38 Gläubige in ihre Gewalt. Mehrere Menschen wurden bei den Angriffen erschossen.