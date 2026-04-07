In einer Nacht gehen in Friedrichshafen zwei verfeindete Gruppen aufeinander los. Auch ein Hammer ist im Spiel.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 16:54 Uhr

Bei mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zweier rivalisierender Gruppen in Friedrichshafen sind unter anderem zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach gemeinsamen Angaben wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und schweren Raubes. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen und sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.