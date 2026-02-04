Genugtuung für den Deutschen Fußball-Bund: Das Landgericht weist den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung zurück. Der Verband darf darauf hoffen, 31 Millionen Euro zurückzubekommen.
04.02.2026 - 13:24 Uhr
Frankfurt/Main - Im Prozess um Einnahmen aus der Bandenwerbung ist der frühere DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge vom Vorwurf der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall freigesprochen worden. Dieses Urteil fällte das Landgericht Frankfurt unter der Vorsitzenden Richterin Eva-Maria Distler.