Ein Militärjet stürzte am Montag auf ein Schulgelände. Die Zahl der Todesopfer, darunter 25 Kinder, ist auf mindestens 27 gestiegen.

red/AFP 22.07.2025 - 07:54 Uhr

Nach dem Absturz eines Militärjets auf eine Schule in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 27 gestiegen. Unter den Toten seien 25 Kinder und der Pilot des Flugzeugs, erklärte Sayedur Rahman vom Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge am Dienstag. „87 Menschen werden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt“, fügte er hinzu.