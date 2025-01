Bank of Japan hebt Leitzins leicht an

Mit einer leichten Zinserhöhung reagiert die Bank of Japan auf die anhaltende Inflation und die wirtschaftliche Erholung im Land.

Redaktion 24.01.2025 - 08:17 Uhr

Die Bank of Japan (BoJ) hat auf ihrer Sitzung am 23. und 24. Januar 2025 beschlossen, den Leitzins leicht anzuheben. Ab dem 27. Januar 2025 wird er von 0,25 auf 0,5 Prozent erhöht. Damit reagiert die BoJ auf die anhaltende wirtschaftliche Erholung und die zunehmende Inflation in Japan.