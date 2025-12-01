Die Volksbanken Filder und Plochingen wollen fusionieren. Wie das aussehen könnte, wer zustimmen muss und was das für die Kunden Mitglieder bedeutet, lesen Sie hier.
01.12.2025 - 19:00 Uhr
Die Volksbank Plochingen und die Volksbank Filder wollen fusionieren. Die Aufsichtsräte der beiden Banken haben die Vorstände beauftragt, einen Zusammenschluss konkret zu prüfen. Das Ziel soll sein, „eine gemeinsame, genossenschaftliche Bank für die Region zu schaffen“, so heißt es in einer Pressemitteilung dazu.