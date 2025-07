Foto: imago images/Eibner/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

In Deutschland haben die Kartenzahlungen im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Gleichzeitig sank die Zahl der Bankautomaten.

red/afp 23.07.2025 - 16:43 Uhr

Die Zahlungen per Karte haben in Deutschland im vergangenen Jahr weiter zugenommen - die Zahl der Bankautomaten ist weiter geschrumpft. Kartenzahlungen legten 2024 um elf Prozent im Vorjahresvergleich auf 13 Milliarden Transaktionen zu, wie die Bundesbank am Mittwoch mitteilte. Sie machten damit mittlerweile 40 Prozent aller Zahlungen aus.