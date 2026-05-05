Die italienische Großbank Unicredit überrascht mit Rekordgewinn und macht ernst: Das milliardenschwere Übernahmeangebot für die Commerzbank steht kurz bevor.
05.05.2026 - 07:33 Uhr
Mailand - Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank Unicredit hat zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Dienstag in Mailand mit. Das ist der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank.