Rätselhafte Substanz in Bank entdeckt

Einsatz in Stuttgart

Ein Bankmitarbeiter schlägt am Dienstag Alarm: Bei den Geldautomaten macht er eine verdächtige Entdeckung. Die Polizei sperrt das Gebäude. Was bekannt ist.

Christine Bilger 29.10.2024 - 16:00 Uhr

Eine Bank am Rotebühlplatz ist am Dienstag vorübergehend abgesperrt worden. Die Mitarbeitenden mussten rausgehen. Denn an einem Geldautomaten war eine verdächtige Entdeckung gemacht worden. Nach knapp zwei Stunden konnte die Polizei Entwarnung geben.