Die Nachrichtenagentur Reuters will die Identität des Künstlers Banksy aufgedeckt haben. So soll er aussehen.

Eine aktuelle Recherche der Nachrichtenagentur Reuters liefert neue, detaillierte Belege zur Identität des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Die Untersuchung stützt sich auf eine lückenlose Indizienkette aus Gerichtsakten, Reisebewegungen und Zeugenaussagen, die den bisherigen Hauptverdächtigen Robin Gunningham nun fast zweifelsfrei als die Person hinter dem Pseudonym identifizieren.

So soll der Künstler aussehen Wie die Spur zu Banksy führte Den Kern der Enthüllung bildet ein wiederentdecktes Polizeidokument aus dem Jahr 2000. Damals wurde in New York ein Sprayer beim Übermalen einer Werbefläche festgenommen; das dazugehörige Geständnis ist laut Reuters-Bericht im Original von Robin Gunningham unterzeichnet.

Laut der Recherche änderte Gunningham später seinen Namen in den Allerweltsnamen David Jones (der bürgerliche Name von David Bowie). Unter dieser Identität reiste er laut Grenzdaten im Jahr 2022 zeitgleich mit dem Fotografen Giles Duley und Robert Del Naja (Massive Attack) in die Ukraine, kurz bevor dort die berühmten Banksy-Wandbilder auftauchten.

Augenzeugen aus der ukrainischen Region Horenka stützen dieses Bild. Sie beschreiben einen unmaskierten Mann im Alter von etwa 50 Jahren mit hellem Teint, der bei den Arbeiten an den Ruinen beobachtet wurde. Sein äußeres Erscheinungsbild deckt sich mit früheren Aufnahmen und Beschreibungen eines Mannes mittleren Alters, der durch eine unauffällige Statur und häufige Tarnung in Handwerkerkleidung oder Warnwesten auffällt.

Banksy äußert sich nicht zu der Recherche

Banksys Anwalt Mark Stephens warnte Reuters vor der Veröffentlichung und betonte, dass die Privatsphäre des Künstlers geschützt bleiben müsse. Ein offizielles Dementi oder eine Bestätigung durch den Künstler selbst blieb – wie gewohnt – aus.