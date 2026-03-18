Die Nachrichtenagentur Reuters will die Identität des Künstlers Banksy aufgedeckt haben. So soll er aussehen.
18.03.2026 - 08:27 Uhr
Eine aktuelle Recherche der Nachrichtenagentur Reuters liefert neue, detaillierte Belege zur Identität des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Die Untersuchung stützt sich auf eine lückenlose Indizienkette aus Gerichtsakten, Reisebewegungen und Zeugenaussagen, die den bisherigen Hauptverdächtigen Robin Gunningham nun fast zweifelsfrei als die Person hinter dem Pseudonym identifizieren.