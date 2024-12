Kölschrockband begeistert – so war das Konzert in der Liederhalle

Wolfgang Niedeckens BAP begeben sich auf „Zeitreise 81/82“ – und die ausverkaufte Liederhalle reist mit.

Thomas Morawitzky 01.12.2024 - 09:56 Uhr

Wolfgang Niedecken hat sich eine Regel gesetzt, für die aktuelle Tournee von BAP: Nicht einen Song, sagt er, wolle er spielen, der nicht mindestens 40 Jahre alt sei. Die Zeitreise, auf die er sich so begibt, führt in die richtige Zeit, denn 1982 war Deutschland im BAP-Fieber, schoss jede Single der Band an die Spitze, standen die Alben „Für usszeschnigge!“ und „Vun drinne noh drusse“ in jedem Regal.