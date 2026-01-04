2026 wird ein besonderes Jahr für Wolfgang Niedecken: Er selbst wird 75, BAP wird 50, eine große Tournee ist geplant. Geht das immer so weiter? Dafür hat er innerfamiliär vorgesorgt.

Köln - Wolfgang Niedecken hat mit seiner Familie abgesprochen, dass sie ihm signalisiert, wenn es Zeit zum Aufhören ist. "Ich stelle mich nicht auf die Bühne und mach den Jopie Heesters", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Sänger Johannes Heesters (1903-2011) war noch als über 100-Jähriger aufgetreten.

"Das Blöde ist, viele Künstler verlieren irgendwann die Übersicht, ob sie das noch können oder nicht", sagte Niedecken. "Wenn ich es nicht selbst merke, dann merken es meine drei Damen." Die drei Damen sind seine Frau Tina und seine beiden erwachsenen Töchter. Die würden ihm dann Bescheid geben.

Niedecken fühlt sich 20 Jahre jünger

Niedecken glaubt nicht, dass ihm die Zeit nach seinem Abschied von der Bühne lang werden wird. "Ich werde dann einfach sehr viel lesen. Langeweile kenne ich nicht."

Für den Musiker ist 2026 ein besonderes Jahr, weil seine Band BAP 50 Jahre alt wird und er selbst 75. Der Geburtstag ist am 30. März. "Ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich vielleicht wie 50-plus", sagte er. Allerdings ertappe er sich manchmal dabei, dass er darüber nachdenke, wie viel Zeit ihm noch bleibe.

Zum 50-jährigen Bestehen geht BAP ab November auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Jubiläums-Tour hat den Titel "Zielgerade". "Ein Wink mit dem Zaunpfahl", sagte Niedecken dazu. "Ich will keine Abschiedstournee machen, aber gleichzeitig ist natürlich auch klar: Die meisten BAP-Konzerte sind gespielt. Wer uns nochmal sehen will, der muss jetzt langsam in die Puschen kommen."