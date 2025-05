Die Stuttgarter Bar Kraftpaule überträgt am Samstag den Eurovision Song Contest – inklusive Stargast. Grünen-Politikerin Ricarda Lang ist am Stöckach vor Ort.

Valentin Schwarz 15.05.2025 - 12:57 Uhr

Ein Public Viewing zum Eurovision Song Contest (ESC) findet am Samstag in der Bar Kraftpaule in Stuttgart-Ost statt. Mit dabei: Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Los geht es um 20 Uhr in der Neckarstraße 132, kündigt Langs Parteikollege Oliver Hildenbrand auf Facebook an. Der Stuttgarter Landtagsabgeordnete nimmt ebenfalls an der Veranstaltung teil.