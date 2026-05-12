Clara Schoper von der «Zephyr Bar» in München holt den Sieg beim renommierten Cocktailwettbewerb «Made in GSA». Ihr Drink scheint ein alter Bekannter: «Rum-Cola». Es sei jedoch ein Nachbau anno 2026.
Köln/München - Bester neuer Cocktail im deutschsprachigen Raum laut "Made in GSA Competition": Mit einer Kreation namens "Rum-Cola" hat sich in Köln Clara Schoper (24) von der Münchner "Zephyr Bar" einen Sieg ermixt. Ihr Drink sei eine Kreation auf der Höhe der Zeit, heißt es vom veranstaltenden Fachmagazin "Mixology": "Sie baut den klassischen Zweiteiler – für viele eine Jugendsünden-Erinnerung – auf zeitgemäße Weise nach."