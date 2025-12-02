 
  Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse"

Barbarossa-Therme in Göppingen Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse“

Barbarossa-Therme in Göppingen: Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse"
Die Barbarossa-Therme in Göppingen. Foto: stz

Mit mutmaßlichen Nazisymbolen auf der Haut soll ein Mann die Barbarossa-Thermen besucht haben – offenbar nicht zum ersten Mal.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Ein SS-Totenkopf auf der Brust, eine so genannte Odalrune an der linken Wade – derart tätowiert ist ein 46-jähriger Badegast am Sonntagabend in der Barbarossa-Therme in der Sauna autgetaucht. Beide Symbole sind in Deutschland verboten, weil sie die NS-Zeit verherrlichen. Dennoch ließ die von einem anderen Badegast herbeigerufene Polizeistreife den Mann offenbar gewähren. Er habe nach kurzer Zeit in die Sauna zurückkehren dürfen, schilderte der Zeuge den Vorfall gegenüber unserer Redaktion.

 

Eine Sprecherin der Stadtwerke Göppingen und Geislingen, die das Bad betreibt, bestätigte, dass die Polizei am Sonntag vor Ort gewesen sei. „Der Sachverhalt wurde von den zuständigen Stellen aufgenommen und wird derzeit weiterbearbeitet“, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Göppingen und Geislingen mit, die das Bad betreibt. Ansonsten wolle man sich mit „Rücksicht auf das laufende Verfahren“ nicht äußern. „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste besitzen selbstverständlich höchste Priorität.“

Polizei will erst einmal prüfen

Das zuständige Polizeipräsidium in Ulm teilte auf Nachfrage mit, die Polizeistreife habe die Tattoos dokumentiert. „Ob es sich bei den Tätowierungen um verfassungsfeindliche Kennzeichen handelt oder nicht, ließ sich vor Ort nicht feststellen. Derzeit laufen die Prüfungen, um was es sich bei den Tätowierungen handelt“, erklärte ein Sprecher. Je nach Ausgang der Prüfung werde ein Strafverfahren eingeleitet – oder eben nicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Aktion Weihnachten unterstützt: Wie Cover-up-Tattoos Ex-Häftlingen beim Neustart helfen

Aktion Weihnachten unterstützt Wie Cover-up-Tattoos Ex-Häftlingen beim Neustart helfen

Mit „Bunt gegen Hass“ ist ein Projekt gestartet, das Haftentlassenen mit Cover-up-Tätowierungen auch optisch die Abkehr von der rechten Szene möglich macht

Der 46-Jährige habe seinen Saunabesuch anschließend fortsetzen dürfen. „Über eine mögliche Ausübung des Hausrechts entscheidet grundsätzlich der Betreiber und nicht der Polizeivollzugsdienst“, sagte der Polizeisprecher.

Zahlreiche weitere fragwürdige Tattoos

Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, sprach von einem „Armutszeugnis“. „Ich verstehe nicht, warum die Beamten das nicht gleich erkennen können.“ Er selbst habe bei der Polizei studiert und habe die Zeichen sofort identifiziert. Der 46-Jährige habe sogar noch zugegeben, schon einmal wegen der Tattoos verurteilt worden zu sein. Es handele sich um Jugendsünden, habe er gesagt. Tatsächlich habe er noch einige weitere einschlägige Tattoos getragen wie etwa eine Triskele – ein Hakenkreuz mit nur drei Armen – und andere Zeichen aus dem „Blood-and-Honour“-Spektrum, deren Zeigen allerdings nur im entsprechenden Zusammenhang strafbar sei.

Unsere Empfehlung für Sie

Diese Nazi-Parolen und Gesten sind in Deutschland verboten

Björn Höcke vor Gericht Diese Nazi-Parolen und Gesten sind in Deutschland verboten

In einer Rede hat Björn Höcke einen verbotenen Nazi-Spruch verwendet. Wissentlich? Das soll das Urteil im Prozess gegen den AfD-Politiker zeigen. Jetzt wird das Urteil erwartet. Es ist nicht die einzige nationalsozialistische Parole, deren Verwendung in Deutschland strafbar ist.

Die Frage, ob es sich bei dem 46-Jährigen um einen Stammgast handelte, wie etwa ein Bademeister erklärt haben soll, ließ die Sprecherin der Barbarossa-Therme unbeantwortet. Der Zeuge gab derweil an, nach dieser Erfahrung keine Lust auf weitere Saunagänge in Göppingen zu haben. „Das offensichtliche Desinteresse war erschreckend. Meine Wertkarte habe ich mir auszahlen lassen.“

Barbarossa-Therme in Göppingen: Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse“

Barbarossa-Therme in Göppingen Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse“

Mit mutmaßlichen Nazisymbolen auf der Haut soll ein Mann die Barbarossa-Thermen besucht haben – offenbar nicht zum ersten Mal.
Von Eberhard Wein
