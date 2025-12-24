Der Club der Euroländer bekommt ein 21. Mitglied. Spitzenreiter bei der Herstellung von Euro-Münzen bleibt jedoch Deutschland. Warum auch Ein- und Zwei-Cent-Stücke weiterhin geprägt werden.
24.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Der Euro-Beitritt Bulgariens zum 1. Januar 2026 treibt die Produktion von Münzen im gemeinsamen Währungsraum nach oben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den 20 Eurostaaten sowie Bulgarien die Herstellung von Geldstücken im Gesamtvolumen von gut 2,4 Milliarden Euro genehmigt.