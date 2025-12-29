Immer weniger Menschen bezahlen bar. Das ist nicht das einzige Argument für die Einführung eines digitalen Euro, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 29.12.2025 - 14:37 Uhr

Zuerst die gute Nachricht: das Bargeld wird nicht abgeschafft. Jeder Mensch wird auch in Zukunft seine Ersparnisse im Tresor deponieren oder mit Münzen und Scheinen beim Bäcker bezahlen können – ohne elektronische Spuren zu hinterlassen. Daran würde sich auch mit der Einführung des digitalen Euro nichts ändern. Der vor allem in Deutschland ausgeprägte Hang zum Bargeld hat sogar Einzug gehalten in die Positionierung der 27 EU-Staaten in Sachen digitaler Währung: Einzelhändler und Dienstleistern sollen verpflichtet werden, Bargeld anzunehmen.