Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben die Saison in der zweiten Liga nach einer fulminanten Serie auf Rang drei beendet – und trauen sich nun den Sprung nach oben zu.

Jochen Klingovsky 02.05.2025 - 12:57 Uhr

Im deutschen Männer-Volleyball liegt der Fokus gerade auf der Play-off-Finalserie um die Meisterschaft, die Berlin Recycling Volleys führen gegen den SVG Lüneburg mit 2:0. Was die beiden Topclubs derzeit eher weniger beschäftigen dürfte: In der nächsten Saison könnte es für sie eine weitere Reise in den Südwesten der Republik geben. Denn neben Friedrichshafen, Freiburg und Karlsruhe spielt dann wohl auch die Region Stuttgart in der Männer-Bundesliga wieder eine wichtige Rolle – der Zweitliga-Dritte Barock Volleys MTV Ludwigsburg will aufsteigen und hat einen entsprechenden Lizenzantrag gestellt. „Wir haben, um dieses Ziel umsetzen zu können, gemeinsam hart gekämpft“, sagt Trainer Michael Dornheim (57), dem bewusst ist, dass die Herausforderungen nun nicht kleiner werden: „Der Sprung in die Bundesliga ist riesengroß.“