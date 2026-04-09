Barock Volleys MTV Ludwigsburg Die Play-offs sind erneut das große Ziel
Die Ludwigsburger Bundesliga-Volleyballer haben eine herausragende Saison gespielt – und die Ambitionen des Vereins bleiben hoch.
Die Ludwigsburger Bundesliga-Volleyballer haben eine herausragende Saison gespielt – und die Ambitionen des Vereins bleiben hoch.
Es war ein schnelles Ende, aber trotzdem kein ernüchterndes. Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg verloren zwar das entscheidende dritte Play-off-Viertelfinale beim VfB Friedrichshafen mit 0:3 (18:25, 20:25, 19:25), der Schmerz über das Ende der Saison verflog jedoch schnell. „Wir hatten nie Zugriff aufs Spiel, waren chancenlos“, sagte Michael Dornheim, dessen Team am Samstag beim überraschenden 3:1-Heimsieg gegen den VfB im zweiten Duell der Serie eine überragende Leistung gezeigt und zuvor als Aufsteiger die Bundesliga aufgemischt hatte. „Das Fazit fällt mehr als positiv aus“, meinte der Sportdirektor, „wir haben mit unserer explosionsartigen Entwicklung in Ludwigsburg eine Volleyball-Euphorie ausgelöst.“ Das hat auch den Trainer gefreut.