Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Es geht hoch hinaus – mit einem 2,11 Meter großen Mittelblocker

Es gibt im Sport ja die These, dass für Aufsteiger nicht das erste Jahr in einer neuen Liga das schwerste ist, sondern das zweite. Insofern kommt auf die Barock Volleys MTV Ludwigsburg viel Arbeit zu. Die Premiere auf der großen Bundesliga-Bühne endete unerwartet gut mit Rang sechs, was jedoch nichts daran ändert, dass auch die nächste Saison zur Herausforderung wird. Dafür sorgt schon der eigene Anspruch.

Obwohl der Kader noch nicht komplett ist, herrscht bei Michael Dornheim bereits jetzt große Zufriedenheit. „Das Niveau unseres Teams wird ähnlich sein, aber wir sind breiter aufgestellt. Von daher glaube ich, dass es weniger Leistungsschwankungen geben wird“, sagt der Sportdirektor des Volleyball-Bundesligisten, „ich erwarte eine sehr ausgeglichene Liga, weshalb es nicht einfach wird, erneut in die Play-offs einzuziehen. Doch genau für dieses Ziel haben wir unseren Kader zusammengestellt.“ In dem einige bekannte Namen fehlen werden.

Unter dem neuen Cheftrainer Patrick Steuerwald weiterentwickeln

Einerseits ist es den Verantwortlichen der Barock Volleys gelungen, für Kontinuität zu sorgen: Kapitän Ben-Simon Bonin und Tim Köpfli, der andere Außenangreifer, haben ebenso verlängert wie Mittelblocker Jan Huber. Auch die vier Eigengewächse Jonah Dornheim (Zuspiel), Laurin Schiegl (Libero), Fabian Anton (Außen) und Maxim Günther (Mittelblock), die sich unter dem neuen Cheftrainer Patrick Steuerwald weiterentwickeln wollen, bleiben. Andererseits gibt es auch prägende Figuren, die künftig nicht mehr dabei sind.

Der Kapitän gibt auch künftig den Takt vor: Ben-Simon Bonin. Foto: Baumann

US-Diagonalangreifer Nyherowo Omene punktete derart überragend, dass er nicht zu halten war. Auch Libero Jeffrey Klok lagen lukrative Angebote vor, er wollte zudem aus familiären Gründen zurück in die Heimat und spielt künftig für den niederländischen Meister Orion Stars Doetinchem, mit dem es sogar in die Champions League gehen könnte. Der finnische Zuspieler Tomi Saarinen, den der Bundesligist auch gerne behalten hätte, wollte ebenfalls wieder nach Hause, wo seine Freundin auf ihn gewartet hat. Michael Dornheim ist klar, dass die Abgänge schwer wiegen. Er hat die Neustrukturierung seines Teams aber immer auch als Chance gesehen: „Der neue Kader verfügt über viel Potenzial.“

Barock Volleys holen international erfahrene Verstärkungen

Sportchef Dornheim (58) hat selbst 192 Länderspiele gemacht, Trainer Steuerwald (40) kommt auf 125 Einsätze im Nationalteam. Beide waren Zuspieler, haben für diese Position folglich einen speziellen Blick. Und sind überzeugt von Alfred Brink. Der Schwede bringt große internationale Erfahrung mit. „Er war unser Wunschkandidat“, sagt Michael Dornheim, „er wird technisch-taktisch eine neue Qualität in unser Zuspiel bringen.“ Den Libero Damyan Kolev, der 2025 mit dem bulgarischen Nationalteam Vize-Weltmeister wurde, nennt Dornheim eine „Knaller-Verpflichtung“, in Diagonalangreifer Marius Büchi kommt vom ASV Dachau der beste Punktesammler der vergangenen Bundesliga-Saison, der sich körperlich noch steigern kann. Und trotzdem nicht die größte Verstärkung sein wird.

Im Mittelblock werden die Barock Volleys nach Informationen unserer Zeitung an Höhe gewinnen. Jan Huber (2,07 Meter) hat schon Gardemaß, doch sein künftiger Mitspieler Caleb Lipscomb (2,11 Meter) misst noch einmal vier Zentimeter mehr. Der US-Amerikaner kommt vom Liga-Konkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen, der in der Bundesliga-Hauptrunde im März 2026 einen Platz hinter den Ludwigsburgern Siebter wurde. „Caleb Lipscomb“, sagt Michael Dornheim, „ist ein sehr interessanter Spieler.“

Das gilt auch für den zweiten Diagonalangreifer Gregor Migge. Mit dem 19-jährigen Schweizer, der 2,07 Meter groß ist, wurde deshalb gleich ein Zwei-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Offen sind derzeit noch zwei Positionen im 14-Mann-Kader. Vierter Mittelblocker dürfte ein junges, entwicklungsfähiges Talent werden, für den Außenangriff haben die Ludwigsburger vier oder fünf Akteure im Auge und ein klares Anforderungsprofil: Der Neue muss in der Lage sein, die Vielspieler Ben-Simon Bonin und Tim Köpfli herauszufordern und sie dann auch zu entlasten. „Spätestens in zwei Wochen wird die neue Mannschaft stehen“, sagt Michael Dornheim, der aber jetzt schon voller Optimismus ist: „Unser neuer Coach Patrick Steuerwald verfügt über ein tolles Netzwerk und einen guten Namen, das hat bei den Verpflichtungen sehr geholfen. Wir haben auf den Charakter der Neuen geachtet und auch in die Breite investiert. Dieser Kader bietet uns viele Möglichkeiten.“

Und die Aussicht, im zweiten Jahr erneut eine feste Größe in der Bundesliga zu sein.