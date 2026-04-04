Die Ludwigsburger Volleyballer gewinnen das zweite Play-off-Viertelfinale nach einer überragenden Leistung gegen den VfB Friedrichshafen 3:1 – und wollen nun den ganz großen Coup.

Jochen Klingovsky 04.04.2026 - 22:32 Uhr

Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg waren die große Überraschung der Bundesliga-Hauptrunde – danach nahm sich der Tabellensechste vor, auch in den Play-offs als Favoritenschreck von sich reden zu machen. Dies, das lässt sich jetzt schon sagen, ist besser gelungen, als es zu erwarten war. „Es ist das beste Spiel gewesen, das jemals hier in Ludwigsburg stattgefunden hat“, sagte Sportdirektor Michael Dornheim nach dem 3:1-Sieg (25:21, 25:18, 22:25, 25:23) gegen den VfB Friedrichshafen, mit dem die Barock Volleys eine entscheidende dritte Partie am Mittwoch (19 Uhr) am Bodensee erzwangen, „dort haben wir zwar noch nie einen Satz gewonnen. Aber irgendwann muss der Moment ja kommen, um dies zu ändern.“