Barock Volleys MTV Ludwigsburg Überrascht der Außenseiter auch in den Play-offs?
Die Ludwigsburger Volleyballer treffen in der Viertelfinal-Serie der Play-offs auf den VfB Friedrichshafen und haben ein Ziel: den großen Favoriten erneut zu ärgern.
Die Ludwigsburger Volleyballer treffen in der Viertelfinal-Serie der Play-offs auf den VfB Friedrichshafen und haben ein Ziel: den großen Favoriten erneut zu ärgern.
Es ist zwar kein offizieller Titel, eine wertvolle Auszeichnung aber allemal. Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg sind, daran gibt es keine Zweifel, die Überraschungsmannschaft des Jahres in der Bundesliga. 15 Siege in 28 Spielen, 44 Punkte, Rang sechs, Einzug in die Play-offs – damit hatte niemand gerechnet. Nach der letzten Partie feierte die Mannschaft diesen Erfolg bei einem gemeinsamen Abendessen in Stuttgart, eine ausschweifende Partynacht wurde allerdings nicht daraus. „Die Saison“, sagt Ben-Simon Bonin, der Kapitän des Aufsteigers, „ist ja noch nicht vorbei.“ Und das Team aus Ludwigsburg längst noch nicht satt.
Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.