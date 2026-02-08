Der Filmemacher ist mit «One Battle After Another» weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.

dpa 08.02.2026 - 11:34 Uhr

Los Angeles - US-Regisseur Paul Thomas Anderson ist für seinen schwarzhumorigen Politthriller "One Battle After Another" mit dem begehrten Regiepreis seines Landes ausgezeichnet worden. Der 55-Jährige erhielt die Ehrung am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Zeremonie der Directors Guild of America (DGA) in Beverly Hills. "Dies ist eine unglaubliche Ehre. Wir nehmen sie mit der Liebe und der Wertschätzung all unserer Kollegen in dem Raum entgegen", sagte er.