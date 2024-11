Die Elf gilt als die närrischste unter den Zahlen. Vielleicht liegt’s an ihrer Stellung: Die Elf steht zwischen der Zehn (zehn Gebote) und der Zwölf (zwölf Apostel). Die Elf ist keine christliche Zahl, sie schiebt sich dazwischen – und hebt quasi die alltägliche Ordnung auf. Dies gefällt den Narren!

Am 11.11. um 11.11 Uhr ist die Freitreppe zwischen dem Kunstmuseum und dem Königsbau voll belegt. Etwa 400 Vertreterinnen und Vertreter von elf Stuttgarter Karnevals- und Faschingsgesellschaften (da ist sie wieder, die Elf!) schunkeln, singen, sind eifrig dabei, Frohsinn zu verbreiten. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier entsendet einen Gruß der Stadt. Unter anderem heizt Musicalstar Hannes Staffler ein, der als Stadtprinz des Möbelwagens die Säle gerockt hat. Einheizen ist nicht unwichtig. Denn das Wetter scheint sich nicht an die Zahlanforderung zu halten: Es ist deutlich kälter als elf Grad.

Tina II. von Budapest und Patrick I. vom freien Berg, das neue Baronenpaar, der Zigeunerinsel. Foto: Jens Bauer

Das Baronenpaar ist auch privat ein Paar

Die erste Tollitäten, bereits inthronisiert, zeigen sich auf dem Kleinen Schlossplatz in der Mitte der Stadt. Ein dreifaches Tschä-Hoi auf Tina II. von Budapest und Patrick I. vom freien Berg, auf das neue Baronenpaar der Zigeunerinsel. Die Karnevalsgesellschaft mit dem heute nicht mehr politisch korrekten Namen ist der „älteste Bürgerverein des Stuttgarter Westens“ wurde 1910 gegründet. Aus der Tradition heraus soll der Name nicht verändert werden.

Das Baronenpaar ist auch privat ein Paar. Tina Laszlo arbeitet als Storemanagerin von Angermaier Trachten an der Eberhardstraße, Patrick Haller als DAK-Bezirksleiter. In der neuen Kampagne bis Aschermittwoch, 5. März, werden sie 50 bis 60 Termine absolvieren. Einer davon ist die Prunksitzung der Zigeunerinsel am 22. Februar, die aus Kostengründen von der Liederhalle erstmals für 500 Gäste in die Alte Reithalle verlegt wird. Der Möbelwagen, der mit seiner Prunksitzung von Untertürkheim nach Degerloch in die Versammlungshalle umzieht, wird im Januar sein Stadtprinzenpaar inthronisieren.