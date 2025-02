An Tipps fürs barrierefreie Bauen oder Umbauen mangelt es nicht. Rampen statt Stufen, keine Stolperfallen und mehr Licht: so empfehlen es Verbraucherschützer und Ministerien. Das nütze auch Jüngeren.

Andreas Müller 11.02.2025 - 15:58 Uhr

Der Bedarf an barrierefreiem oder zumindest barrierearmem Wohnraum, darin sind alle Fachleute einig, wird in den nächsten Jahren gewaltig steigen. Die Boomer kommen nach und nach ins Rentenalter, doch die wenigsten Wohnungen sind altersgerecht gestaltet. Auf gerade mal fünf Prozent schätzt das Bundesfamilienministerium den Anteil. In allen anderen könnten Treppenstufen, Türschwellen oder zu schmale Türen früher oder später zu unüberwindbaren Hürden werden, warnt das Ministerium auf seinem Serviceportal „Zuhause im Alter“.