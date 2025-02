Für altersgerechte Wohnungen gibt es einen großen Bedarf. Trotzdem geriet eine darauf spezialisierte Firmengruppe aus dem Land in die Insolvenz. Die Folgen beschäftigen die Käufer – und die Zivil- und Strafjustiz.

Andreas Müller 11.02.2025 - 15:57 Uhr

Mit barrierefreiem Wohnen kennt sich Jens B. gleich doppelt aus: als Architekt und als Betroffener. Seit einem unverschuldeten Autounfall in jungen Jahren sitzt er selbst im Rollstuhl – und weiß auch aus eigener Erfahrung, welche Hürden beim Bauen zu vermeiden sind. Seine Expertise nutzte er in dem vom Vater gegründeten Familienunternehmen, das er zusammen mit seinem Bruder in zweiter Generation führte: der WfS-Gruppe in Neckarsulm bei Heilbronn.