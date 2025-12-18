Für Darts-Fans ist sie ein Fixpunkt der Sportsaison über Weihnachten und Neujahr: die Darts-WM in London. Wir stellen fünf Spots im Kreis Ludwigsburg vor, wo Darts-Herzen aufgehen.
18.12.2025 - 14:00 Uhr
Für Darts-Fans gehört sie im Dezember dazu wie der Adventskranz oder der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt: die Darts-WM. Jedes Jahr duellieren sich 128 Darts-Spieler im Alexandra Palace – kurz „Ally Pally“ – in London um den Weltmeistertitel. Das große Party-Sportevent läuft noch bis zum 3. Januar.