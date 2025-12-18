Für Darts-Fans ist sie ein Fixpunkt der Sportsaison über Weihnachten und Neujahr: die Darts-WM in London. Wir stellen fünf Spots im Kreis Ludwigsburg vor, wo Darts-Herzen aufgehen.

Für Darts-Fans gehört sie im Dezember dazu wie der Adventskranz oder der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt: die Darts-WM. Jedes Jahr duellieren sich 128 Darts-Spieler im Alexandra Palace – kurz „Ally Pally“ – in London um den Weltmeistertitel. Das große Party-Sportevent läuft noch bis zum 3. Januar.

Der Präzisionssport steht für eine Mischung aus Volksnähe, Eventkultur und Hochleistungssport und hat sich vom Kneipenspiel zum globalen Show-Sport entwickelt. Das Schöne daran: Das Ergebnis ist weniger vorhersehbar als bei anderen Sportarten.

Mit bewährter Regelmäßigkeit ergeben sich neue Publikumslieblinge, etablierte Namen scheiden aus und unentdeckte Talente rücken ins Blickfeld. Der Ally Pally – dort, wo rund 3500 kostümierte und singende Fans feiern – ist bereits seit Monaten ausgebucht. Im Kreis Ludwigsburg kann man die Darts-WM in mehreren Bars verfolgen – und selbst spielen.

1. Sportcafé Markthalle in Ludwigsburg

Bekannt ist Darts dafür, dass es praktisch jeder schon einmal gespielt hat und dass Körperbau oder Alter eine geringere Rolle spielen als Konzentration, Nervenstärke und Wurftechnik. Im Sportcafé Markthalle kann sich jeder selbst davon überzeugen. Mittwochs kostet die Möglichkeit, den Profis an Dartautomaten nachzueifern, 20 Euro für den ganzen Abend, an allen anderen Tagen 12 Euro pro Stunde. Zur Verfügung stehen acht elektrische Dartscheiben.

Das Sportcafé Markthalle überträgt die Turniere der Darts-WM, sofern sie nicht gleichzeitig mit Fußballspielen laufen, geht aber am 22. Dezember in die Weihnachtspause. Zum Finale am 3. Januar hat das Sportcafé jedoch wieder geöffnet.

Sportcafé Markthalle, Martin-Luther-Straße 36, Ludwigsburg

2. Oops American Sportsbar in Ludwigsburg

In der Oops American Sportbar in der Maybachstraße stehen sechs Löwen-Darts-Geräte mit elektronischen Dartscheiben bereit. Reservierungen sind nicht möglich, „wer zuerst kommt, spielt zuerst!“.

Oops American Sportsbar, Maybachstraße 2 - 6, Ludwigsburg

3. Bulls Eye Asperg

Im Bulls Eye in Asperg können sich Spieler zwischen Dartautomaten und Steeldartboards entscheiden. Laut Google-Bewertungen kommt die Bar an – sowohl die Atmosphäre als auch die Scheiben, die freundlichen Bedienungen und Bierpreise. Im Bulls Eye finden zudem immer wieder Ligaspiele statt.

Bulls Eye, Filsstraße 8, Asperg

4. Gaswerk Bönnigheim

Im Gaswerk Bönnigheim, 2024 vom Betreiber Skender Zizaku übernommen, gibt es fünf E-Dart-Automaten mit Münzeinwurf und vier Steeldart-Automaten, für die eine kleine Kasse bereitsteht. Wer beim Pfeilewerfen hungrig wird, kann Burger, Pinsa, Salat oder kleinere Snacks wie Pommes bestellen. Der Familienbetrieb ist Kulturkneipe, Sportbar und Bistro in einem und überträgt die Darts-WM auf einer großen Leinwand.

Gaswerk, Industriestraße 22, Bönnigheim

5. Cadillac Kirchheim am Neckar

Wer selbst Lust hat, sich mit anderen im Darts zu batteln, ist im Cadillac in Kirchheim am Neckar richtig. Dort findet am 27. Dezember ein Darts-Turnier statt. Um 16 Uhr geht es los, bis 15.30 Uhr werden Anmeldungen entgegengenommen. Aber auch abseits dieser Veranstaltung können Gäste an elektronischen Dartautomaten ihr Kleingeld loswerden – oder die Darts-WM anschauen.

Cadillac, Hauptstraße 70, Kirchheim am Neckar

Übrigens: An Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen und Silvester haben die Spieler – darunter acht deutsche Profis – frei. Nach insgesamt 127 Partien erhält der Gewinner der 33. Professional Darts Corporation Darts-WM eine Million Pfund. Das Turnier ist aber auch für Spieler, die es nicht ins Finale schaffen, lukrativ: Schon ein Erstrunden-Aus bringt 15.000 Pfund.