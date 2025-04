Die Baseballer der Stuttgart Reds starten an diesem Samstag mit dem Heimspiel gegen den deutschen Serienmeister Heidenheim Heideköpfe in eine Erstliga-Saison, die viele Veränderungen mit sich bringt.

Torsten Streib 03.04.2025 - 19:00 Uhr

Zwei „Schwergewichte“ zum Auftakt – zum einen empfangen die Baseballer der Stuttgart Reds zum Erstliga-Start an diesem Samstag, 14 Uhr, keinen Geringeren als den siebenfachen Deutschen Meister, die Heidenheim Heideköpfe. Zum anderen wird die Spielzeit auf dem Cannstatter Schnarrenberg von der höchsten Stelle aus dem Stuttgarter Rathaus eröffnet: Oberbürgermeister Frank Nopper macht den sogenannten First Pitch, den ersten Wurf. Ein Wurf in eine Saison, in der die Baseballer des TV Cannstatt das Minimalziel bereits vor dem ersten Schweißvergießen erreicht haben und die einige Neuerungen und Überraschungen parat hält.