Den beiden Neuzugängen aus Übersee wird beim Baseball-Bundesligisten eine Doppelrolle zuteil.

Dominik Grill 28.01.2025 - 16:37 Uhr

Vor zwei Wochen präsentierten die Stuttgart Reds Ryan Ford als neuen Chefcoach. Wie sich jetzt herausstellt, hatte der Texaner quasi zwei Spieler aus der Heimat im Schlepptau. Ethan Mann, ein 24-jähriger Outfielder/Infielder, und der gleichaltrige Pitcher Myles Martinez schließen sich dem Baseballteam des TV Cannstatt an – jeweils als Spieler und Jugendtrainer in Personalunion. Zuletzt traten sie für die Dallas Baptist University in Texas an.