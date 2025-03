Mit einem besonderen Debütanten will sich das deutsche Baseball-Team erstmals für die WM qualifizieren. Der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi möchte sich auch für einen Profivertrag empfehlen.

red/dpa 03.03.2025 - 08:50 Uhr

Jaden Agassi wirkt eher unauffällig, ja sogar ein wenig schüchtern in der Umgebung der deutschen Baseball-Nationalmannschaft. Der Sohn der zwei Tennis-Legenden Steffi Graf und Andre Agassi nimmt sich bei seinen ersten Schritten in der Auswahl des Deutschen Baseball- und Softball-Verbandes nicht so wichtig. Trotz des großen Interesses an seiner Person will er als Teamplayer überzeugen - und so verhält er sich auch.